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Новая Windows 10 ARM оказалась отвратительной из-за значительного усечения возможностей.

Недавно компания Microsoft опубликовала сведения об особенностях сборки Windows 10 ARM, созданной для OEM-производителей. Новая ОС включила в себя все самые худшие ожидания и опасения, так как разработчики значительно ограничили ее функциональные возможности. ОС для девайсов с ARM-процессорами поддерживает лишь драйверы для ARM64, из-за чего она несовместима со старыми внешними устройствами. Приложения для x64 не смогут функционировать в данной системе, что перекрывает доступ для работы многих программ. Ограничения затронут и компьютерные игры с OpenGL, а программы для смены интерфейса будут работать неправильно.

Стоит отметить, что даже новые программы, созданные совсем недавно, могут принять устройство за мобильный телефон с ARM-процессором, а не за компьютер. Чтобы исправить все эти проблемы, создателям необходимо исправить код своего ПО, а ведь пойдут на это не все. Помимо этого, платформа Hyper V не функционирует, что автоматически перекрывает доступ для большого количества приложений-эмуляторов.

В итоге на Windows 10 ARM невозможно нормальное функционирование периферических старых устройств, компьютерных игр, и даже программ для работы с графикой и видео.