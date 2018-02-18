Оглашены модификации и цены планшета Huawei MediaPad M5

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Совсем скоро, буквально через десять дней откроется Mobile World Congress 2018. Количество изобретателей и их новых девайсов на данный момент примерно известно. Например, Huawei покажет свой планшет Huаwei MediаPad м5.

Роланд Квандт, один из редакторов WinFuture в своем аккаунте в Twitter рассказал пользователям о характеристике девайсов и их примерной цене. На конференции в Барселоне устройство представят в трех версиях. Самая недорогая версия MediaPad M5 8 с другим названием Schubert. Девайс имеет 4 Гб оперативки и 32 Гб флеш, и стоимость будет примерно 329 евро. Huawei MediaPad M3 был выпущен еще осенью 2016-го.

Следующие версии будут находиться под цифрой 5, так как 4 несчастливое число в Китае. Примерно по такой же цене (€379) аннонсируют планшет Huawei MediaPad M5 10 Cameron с диагональю экрана 10 дюймов и с такой же памятью (4/32 Гбайт) и без LTE-модема. За устройство с LTE будущим пользователям нужно будет заплатить 420 евро. Следующим в ряде планшетов будет Huawei MediaPad M5 10 Pro «Cameron Pro». Он оснащен 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной и сможет работать со стилусом M-Pen. Модель хотят выпустить с LTE-модулем по стоимости в 520 евро. Еще планируется, что планшет выставят на продажу только в одном, сером цвете.