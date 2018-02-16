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Google Assistant в 2018 году распространится на 38 стран и выучит 17 языков

Сегодня, 19:03

Google Assistant расширится в географии на 38 стран и 17 языков, среди которых и русский. О данном расширении компания Google рассказала на мероприятии, которое было проведено в городе Амстердам.

В списки языка включили такие страны, как Россия, Швеция, Италия, Саудовская Аравия и др. На данный момент виртуальный ассистент владеет английским, французским, немецким, итальянским, корейским, японским, испанским и португальским языками.

Сейчас в пределах компании Google Store продаёт свои цифровые товары. Тут можно найти такие смартфоны, как Pixel и "умную" колонку под названием Google Home. Так, теперь станет возможным для пользователей России приобретать цифровые аппараты компании Google напрямую.


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