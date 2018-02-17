Ученые: Нейросети скоро можно запустить на смартфонах

Сегодня, 07:15

Ученые из технологического института в Массачусетсе организовали новый нейронный процессор, который в состоянии внедрять нейронные сети на телефонах и уменьшить потребление заряда более чем на 95%. Ученые объявили о создании нескольких чипсетов дли шифровки и экономии электроэнергии.

Согласно ранее поступившей информации, использование ИИ-процессоров позволит запуск нейронных сетей без больших затрат заряда мобильного телефона. Сейчас исследователи разрабатывают специальные технологии для корректирования и фотошопа фотографий и лучшего распознавания человеческой речи.

На данный момент большой проблемой является слишком большая затратность энергии мобильных устройств. Новый процессор работает в несколько раз быстрее, чем прошлые модели. Авторы исследования взяли метод скалярного произведения и рассчитали скорость набора данных.

По информации от Дарио Гила, который работает вице-президентом IBM, обновленное устройство послужит огромным толчком в реализации сверхточных операций.