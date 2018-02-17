Apple откажется от 3D Touch на iPhone из-за непопулярности функции

Сегодня, 04:15

Поступила информация, что всемирно известная компания Apple может вскоре отказаться от функции 3D Touch в последующих моделях iPhone. Производители посчитали данную функцию неуместной из-за дороговизны и непопулярности среди пользователей.

Функция 3D Touch подразумевает под собой систему регистрации экраном в соответствии с силой нажатия. Несколько дней ранее такая информация появилась во многих китайских изданиях и форумах. По слухам, такое нововведение просто не оправдало ожиданий компании-гиганта. К слову, компании аппаратов на системе Android не посчитали функцию необходимой и не включают ее в базовый «состав» телефона. По статистике, пользователи iPhone почти не используют эту функцию, но стоит подчеркнуть, что для владельцев Apple Watch такая опция очень облегчает пользование девайсом.

По неподтвержденной информации, отказ от опции может повлечь за собой резкое снижение цен на продукцию IT-гиганта.