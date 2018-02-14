Эксперт обнаружил уязвимость в Skype

Вчера, 19:09

Эксперт обнаружил в видеомессенджере Skype ошибку, из-за которой хакеры могут получить полные права на доступ к системе.

Специалист в области компьютерной безопасности Стефан Кантхак сообщил о возможности DLL-атаки в Skype, суть которой заключается в принуждении программы скачать библиотеку, содержащую вредоносный код. Эксперт утверждает, что злоумышленники могут поместить DDL во временную папку, и переименовать библиотеку в файл, имеющий общий доступ, и он может быть модифицирован любым пользователем без каких-либо системных привилегий.

При проникновении в систему, с условием физического доступа к компьютеру, злоумышленник получает возможность делать в ней абсолютно все. Подобной опасности подвержены Windows-компьютеры, клиенты для macOS и Linux.

Кантхак еще в сентябре 2017 года оповестил сотрудников Microsoft о данной проблеме, на что они ответили, что для устранения уязвимости придется фактически полностью переписать систему, ведь избавиться от нее выпуском стандартной «заплатки» не удастся.

Разработчики сообщили, что данная проблема будет решена лишь после выпуска релиза новой версии клиента Skype.