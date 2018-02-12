«Монобровь» iPhone X Google использует в Android

Вчера, 20:52

Google собирается выпустить смартфоны на платформе Android по типу iPhone с вырезом в верхней части безрамочного дисплея, называемый «монобровью».

Стало известно, что американская компания Google имеет в планах обновить и улучшить ОС для того, чтобы вырез под динамик и фронтальная камера поддерживали работу и функционировали как в iPhone Х. Более того, разработчики хотят автоматизировать Google Assistant, при этом несколько расширив его возможности.

Сейчас подобную iPhone Х «монобровь» на операционной системе Android можно увидеть только на Essential Phone. Таким образом Google желает привлечь больше покупателей их продукта.

Напомним, что кроме 10-го iPhone технология выреза под динамик и фронталку также производится для китайских моделей.