Обновленный Google Maps позаботится о заряде телефона

Сегодня, 06:30

Разработчики обновили Google Maps. Теперь приложение заботится о своих пользователях. В новой версии будет доступна опция слежения приложения за зарядом телефона. Данные будут доступны близким и друзьям.

В Google Maps будут доступны функции определения местонахождения. Так, родные и близкие друзья будут иметь доступ к местонахождению пользователей приложения. Также доступным станет информирование о заряде батареи смартфона. Немало важным будет сообщение о времени прибытия на определенную станцию, а также добавление название дороги или улицы.

Специалисты пророчат компании повышенный интерес к обновленному приложению. Также критики отмечают важность разработки дополнительной защиты данных, чтобы приложение не работало против своих пользователей и не стало доступным для хакеров и кибермошенников.