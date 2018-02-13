VistaNews.ru


Обновленный Google Maps позаботится о заряде телефона

Сегодня, 06:30

Разработчики обновили Google Maps. Теперь приложение заботится о своих пользователях. В новой версии будет доступна опция слежения приложения за зарядом телефона. Данные будут доступны близким и друзьям.

В Google Maps будут доступны функции определения местонахождения. Так, родные и близкие друзья будут иметь доступ к местонахождению пользователей приложения. Также доступным станет информирование о заряде батареи смартфона. Немало важным будет сообщение о времени прибытия на определенную станцию, а также добавление название дороги или улицы.

Специалисты пророчат компании повышенный интерес к обновленному приложению. Также критики отмечают важность разработки дополнительной защиты данных, чтобы приложение не работало против своих пользователей и не стало доступным для хакеров и кибермошенников.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.