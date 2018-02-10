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Разработан алгоритм, вычисляющий браконьеров за доли секунды

Сегодня, 18:08

Калифорнийские ученые задались целью поставить точку в варварском истреблении диких животных, которые находятся на грани исчезновения. Исследователи, применив теорию игр на основе самообучающегося искусственного интеллекта, разработали алгоритм SPOT, который вычислит браконьеров в саванне за доли секунды.

Главным принципом разработки является специальная маркировка, которая позволяет в ночных условиях без применения инфракрасного излучения отслеживать перемещения по всей территории саванны в режиме реального времени. Специально обученная и самосовершенствующаяся программа сама вычисляет потенциальных браконьеров, как бы они не маскировались. После этого тревожный сигнал передается на патрульные транспортные средства или беспилотники.

В саваннах национальных заповедников Африки браконьеры, охотящиеся за бивнями слонов и рогами носорогов стали национальным бедствием. На кону огромные деньги, которые выплачиваются за подобные трофеи на черном рынке. Поэтому борьба с браконьерами уже давно перешла за грань настоящей войны с многочисленными жертвами. Новая система уже поступила на вооружение патрульных Зимбабве и Кении.


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