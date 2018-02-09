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Легендарный плеер Winamp энтузиаст возродил в браузере

Вчера, 19:12

Программист-энтузиаст из США, судя по всему, ностальгирующий за эпохой зари интернета, возродил легендарный музыкальный проигрыватель Winamp в браузере. При этом, благодарные пользователи могут так же, как и 15 лет назад побалансировать эквалайзерами и прочими «фишками» того времени.

Теперь Winamp, с легкой руки программиста, переведен в категорию браузерных приложений. Меломаны, которых не удовлетворяют современные автоматические технологии очищения звука и микширования, могут, как и прежде, ощущать себя творцами мелодий, добавляя «вышаки» или «басы» в звучание современных хитов.

Программа позволяет составлять плейлисты, использовать скины. После чего, наигравшись, можно попросту закрыть приложение до лучших времен, полностью очистив браузер от присутствия «допотопного» плеера Winamp во избежание пересудов более продвинутых знакомых и друзей. Исходный код приложения опубликован на Github, что обеспечивает скачивание для прослушивания мелодий вне интернета.


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