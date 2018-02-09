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Мессенджер от Android станет универсальным для всех смартфонов

Сегодня, 18:38

Компания Google готовит масштабную новую версию мессенджера Android Messages, который по умолчанию используется пользователями для отправки сообщений. В скором времени приложение сможет обзавестись технологией Rich Communication Services (RCS), что позволит обмениваться СМС непосредственно через интернет.

 Похожая технология есть и в iMessage на iPhone и Mac, где пользователи общаются через общий мессенджер. Если сообщение не отправляется через интернет, оно отправится традиционным методом. Более этого, будет включена функция обмена фотографиями и встроенный индикатор, с помощью которого можно будет увидеть что собеседник на данный момент пишет сообщение.

Не стоит переживать, что если у пользователя смартфон не на базе Android или у него не установлено нужного приложения. Сообщение дойдет в любом случае, только уже не через обновленный мессенджер, а как обычное традиционное СМС.

Кроме этого, технология позволит операторам контролировать передачу посланий и взимать за них плату. Потому что, согласно последним сведениям, доходы от СМС-сообщений резко упали.


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