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Google вводит уведомления в Play Store

Сегодня, 14:27

Google тестирует уведомления для обновленной версии Play Store. Сроки появления их в открытом доступе пока не оглашаются.

Неисправную функцию «проверить наличие обновлений», которая на некоторых смартфонах действительно не работала, Google исправят, и она будет работать аналогично уведомлениям YouTube. При нажатии на колокольчик на странице нужного приложения активируется функция уведомления, тогда пользователь будет оповещен о появлении обновлении.

Дату обновления магазина Play Store разработчик пока не оглашает.


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