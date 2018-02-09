Google вводит уведомления в Play Store

Сегодня, 14:27

Google тестирует уведомления для обновленной версии Play Store. Сроки появления их в открытом доступе пока не оглашаются.

Неисправную функцию «проверить наличие обновлений», которая на некоторых смартфонах действительно не работала, Google исправят, и она будет работать аналогично уведомлениям YouTube. При нажатии на колокольчик на странице нужного приложения активируется функция уведомления, тогда пользователь будет оповещен о появлении обновлении.

Дату обновления магазина Play Store разработчик пока не оглашает.