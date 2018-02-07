Жители Пензы смогут мониторить движение «скорых» с помощью приложения

Сегодня, 15:38

Отслеживать в режиме онлайн движение карет скорой медицинской помощи с марта смогут жители Пензы. Делать это им позволит новое мобильное приложение.

Представители областной администрации поясняют, что внедрение софта продиктовано заботой о жителях региона. Чиновники сослались на то, что в момент ожидания приезда «скорой» человек находится в стрессовом состоянии, и наблюдение за местонахождением автомобиля экстренной службы позволит успокоиться и осознать, что помощь уже в пути и вот-вот прибудет. Разработчики утверждают, что после установки софта на смартфон он будет работать в «спящем режиме» и активируется лишь после вызова скорой помощи.

Ранее мы писали, что новое приложение от Роструда позволит россиянам оперативно пожаловаться на задержку зарплаты. Помимо прочего, работники смогут рассказать о других нарушениях своих трудовых прав работодателем.