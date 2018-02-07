Сегодня, 15:03

Telegram разрешил сайтам удобную форму авторизации пользователей. Теперь они могут пользоваться собственными аккаунтами. Разработчики новой функции мессенджера назвали её Telegram Login.

Сообщение об этом содержит блог компании. Чтобы произвести первоначальную авторизацию на сайте посредством Telegram, необходимо введение телефонного номера. После этого с использованием кода подтверждения вход станет доступным. В дальнейшем для входа на выбранный сайт повторный набор кода не требуется.

В то же время отмечается, когда пользователь аккаунта в Telegram осуществляет при заходе на сайт нажатие кнопки «Принять», он, соглашается на то, чтобы владельцы ресурса получили информацию о его имени и профиле в мессенджере. При этом представители ресурса утверждают, что телефонный номер пользователя останется закрытым, хотя он и использовался для подтверждения и введения кода.

У владельцев сайтов также появилась возможность настройки отправки сообщений в Telegram с использованием ботов. Они могут разрешить им отправку уведомлений и самостоятельного начала «беседы».