VistaNews.ru


Telegram разрешил сайтам удобную форму авторизации пользователей

Сегодня, 15:03

Telegram разрешил сайтам удобную форму авторизации пользователей. Теперь они могут пользоваться собственными аккаунтами. Разработчики новой функции мессенджера назвали её Telegram Login.

Сообщение об этом содержит блог компании. Чтобы произвести первоначальную авторизацию на сайте посредством Telegram, необходимо введение телефонного номера. После этого с использованием кода подтверждения вход станет доступным. В дальнейшем для входа на выбранный сайт повторный набор кода не требуется.

В то же время отмечается, когда пользователь аккаунта в Telegram осуществляет при заходе на сайт нажатие кнопки «Принять», он, соглашается на то, чтобы владельцы ресурса получили информацию о его имени и профиле в мессенджере. При этом представители ресурса утверждают, что телефонный номер пользователя останется закрытым, хотя он и использовался для подтверждения и введения кода.

У владельцев сайтов также появилась возможность настройки отправки сообщений в Telegram с использованием ботов. Они могут разрешить им отправку уведомлений и самостоятельного начала «беседы».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.