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Microsoft "убьет" Windows 10S

Вчера, 19:10

Корпорация Microsoft заявила о прекращении работы над операционной системой Windows 10S, выпущенной 2 мая 2017 года.

Разработчики заявили о прекращении работы над ОС Windows 10 S как над отдельной системой, вместо этого ее начнут использовать в качестве режима для обычных версий. Известно, что появятся Windows 10 Pro in S Mode, Windows 10 Home in S Mode и другие.

Система Windows 10S была разработана для использования на планшетах и ноутбуках в учреждениях образования, в связи с чем устанавливать новые программы возможно было лишь из фирменного магазина приложений Microsoft Store. Она создавалась для завоевания рынка наиболее бюджетных устройств и для развития UWP, ведь подобные приложения являются мультиплатформенными.

Система представляла собой облегчённую версию полноценной Windows 10, которая имела множество ограничений, например, нельзя было использовать браузер Google Chrome, только Edge. По факту, теперь мало что изменится, разница будет лишь с позиции маркетинга и восприятия новинки.

Среди изменений появится возможность устанавливать обновления до нормальной версии бесплатно практически для всех устройств, исключая режим Windows 10 Pro in S Mode, который будет стоить 50 долларов.


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