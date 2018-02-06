В WhatsApp можно добавлять в групповые звонки еще трех участников

Сегодня, 18:09

В WhatsApp в скором времени можно будет добавлять в групповые звонки еще трех участников. Facebook, которому принадлежит мессенджер, запустил соответствующую бета-версию.

Нововведение в WhatsApp позволяет пользователю во время голосовой связи с другим человеком добавить в диалог еще троих юзеров, номера которых есть в контактной книге. В таком случае в разговоре смогут принимать участие пятеро. Значок добавления новых участников будет располагаться в верхнем углу с правой стороны.

На данный момент неизвестно, как именно будет функционировать нововведение: только с голосовыми вызовами или и в видеовызовах. В скором времени опробовать новую функцию смогут все пользователи WhatsApp, что обеспечат специалисты компании Facebook. Предполагается, что это понравится компаниям друзей из пяти человек, чтобы каждый был в курсе общих событий.