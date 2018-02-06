Android Nougat признана самой популярной версией ОС

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Android 7.0 Nougat по-прежнему была официально признана наиболее популярной версией мобильной операционной системы во всем мире.

На сайте разработчиков Google разместили данные об использовании операционных систем на Android, при этом статистика изменилась довольно мало. Согласно информации, Android 7.0 Nougat считается самой популярной версией ОС, которая работает на 28,5% всех устройств в версиях 7.0 и 7.1.

На втором месте находится 6.0 Marshmallow, 2015 года выпуска, которая используется в 28,1% устройств Android.

Замыкает данную тройку платформа Lollipop с показателем в 24,6%. Выпущенная осенью прошлого года платформа 8.0 Oreo была установлена только на 1,1% гаджетов, что позволило занять данной ОС шестое место в мировом рейтинге.

Известно, что устройства Android не всегда подвержены фрагментации при обновлении программного обеспечения. Многие владельцы вынуждены использовать только ту версию ПО, которая была установлена при покупке гаджета.