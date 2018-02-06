Сегодня, 17:19

Telegram обогнал Viber по объему переданных данных. Департамент отделения информационных технологий России опубликовал информацию согласно количеству переданных данных и посещаемости социальных сетей.

Был опубликован рейтинг посещаемости и использования соцсетей, согласно которому:

WhatsApp 3,92 (1,1 Терабайта).

Telegram 1,97 (0,57 ТБ).

Skype 1,36 (0,39 ТБ).

Viber 0,68 (0,2 ТБ).

Если смотреть только на посещаемость (отправка и получение смс сообщений, просмотр ленты), то ситуация изменяется и Viber перенесется на второе место на 10,09% сразу после мессенеджера WhatsApp (13,46%). Третье место получает Skype (6,36%) и только затем следует Telegram (1,92%). По объему переданных данных, первое место получит российская сеть «ВКонтакте» 35,66%(10 Терабайт), а второе «Одноклассники» 29,14%. Но если учитывать посещаемость, то лидером несомненно будет Facebook, а только потом уже «ВКонтакте».