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Android 9.0 Pi получил долгожданную функцию, которую ждали больше 10 лет

Вчера, 23:08

Android на рынке уже более 10 лет, и смартфоны, которые работают на этой операционной системе, всегда отличались многофункциональностью. Однако одну деталь компания Google не решалась добавлять довольно продолжительное время – запись телефонных разговоров. Все изменится с релизом Android 9.0 Pi.

В описании этой новой функции сообщается, что при активации записи телефонного разговора каждые 15 секунд будет звучать еле слышное оповещение, чтобы оба собеседника могли понять, что идет запись. Некоторые местные сотовые операторы смогут принудительно отличать данную функцию, чтобы соблюдать законодательство, ведь не во всех странах мира можно делать запись телефонных разговоров.

На Россию таких ограничений нет, так что совсем скоро потенциальные обладатели Android 9.0 Pi смогут испробовать данную функцию, которую ждали более 10 лет.


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