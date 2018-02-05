Обновленный Яндекс.Браузер начал «отсеивать» назойливую рекламу

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По словам экспертов, 97% заработка Яндекс получает от рекламных спонсоров. Пользователи поисковой системы начали жаловаться на назойливую рекламу: всплывающие окна, слишком громкие ролики и подобный «рекламный мусор».

В 2017 году IAB Russia исследовала виды рекламы, которая больше всего возмущает пользователей. Такими стали всплывающие окна, закрывающие искомую информацию и громкие видеоролики с обратным отсчетом закрытия. В итоге исследования от назойливой рекламы решили избавиться. Фильтрация уже есть в новом обновлении браузера от «Яндекса».

Руководитель команды Яндекс.Браузера Дмитрий Тимко уверяет, что такая фильтрация позволит сделать работу в Яндексе более приятной и поспособствует развитию более качественной рекламы.

В релизе «Яндекса» написано, что фильтрация запускается во время загрузки страницы, но остальные виды рекламы остаются видимыми на сайте. В любой момент фильтрацию можно отключить в настройках браузера.