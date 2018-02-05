По фото Facebook сможет посчитать, сколько зарабатывает пользователь

Сегодня, 17:23

По фотографиям Facebook сможет посчитать, сколько пользователь зарабатывает. Об этом рассказала администрация известной соцсети.

Американская компания Facebook создала такой механизм, который сможет определить социальное положение пользователя. Механизм будет собирать информацию о человеке постепенно, изучая его возраст, фотографии и много другое. С помощью данной информации система определит приблизительный финансовый доход фолловеров.

Социальная сеть сгруппирует пользователей Facebook по статусу и положению, придавая им категорию «рабочие», «средний класс» и так далее. От такого распределения программа сможет показывать определенную рекламу. Например, «богатый класс» сможет видеть рекламу дорогих авто. А пользователи среднего класса смогу видеть информацию о скидках и распродажах.

Пока не совсем ясно, как именно компания Facebook введет такой механизм в действие.

Недавно в России запретили применять данные пользователей «ВКонтакте» для оценки возможности брать кредит.