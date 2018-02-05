Разработчики рассказали, как избиваться от "моноброви" на iPhone Х

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Разработчики предложили новое приложение, с помощью которого можно избавиться от дуги на экране iPhone Х, которую пользователи прозвали «монобровью».

Начиная с презентации нового смартфона от Apple iPhone Х, все были недовольны его дизайном. Пользователям не нравилась дуга на дисплее новинки, которая портит внешний вид гаджета. Однако недавно разработчики предложили новое приложение, которое способно избавить устройство от некрасивой «моноброви», которое называется Custom Notch.

Данное приложение способно трансформировать изображение на рабочем столе таким образом, чтобы дуга стала максимально неприметной. Например, можно превратить дугу в ушки Микки-Мауса, или полукруг, и во множество других вариантов, ведь приложение содержит 66 абсолютно разных шаблонов, а также в него можно загрузить свой собственный вариант, что поможет избавиться от фирменной дуги, и превратить ее в уникальный, понравившийся пользователю рисунок.

Новое приложение можно скачать в App Store за 99 центов.