VistaNews.ru


Разработчики рассказали, как избиваться от "моноброви" на iPhone Х

Сегодня, 15:26

Разработчики предложили новое приложение, с помощью которого можно избавиться от дуги на экране iPhone Х, которую пользователи прозвали «монобровью».

Начиная с презентации нового смартфона от Apple iPhone Х, все были недовольны его дизайном. Пользователям не нравилась дуга на дисплее новинки, которая портит внешний вид гаджета. Однако недавно разработчики предложили новое приложение, которое способно избавить устройство от некрасивой «моноброви», которое называется Custom Notch.

Данное приложение способно трансформировать изображение на рабочем столе таким образом, чтобы дуга стала максимально неприметной. Например, можно превратить дугу в ушки Микки-Мауса, или полукруг, и во множество других вариантов, ведь приложение содержит 66 абсолютно разных шаблонов, а также в него можно загрузить свой собственный вариант, что поможет избавиться от фирменной дуги, и превратить ее в уникальный, понравившийся пользователю рисунок.

Новое приложение можно скачать в App Store за 99 центов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.