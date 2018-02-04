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Обновление для Windows 10 "уничтожит" все компьютеры

Вчера, 18:59

Новое обновление, которое выйдет для Windows 10, заставит работать все компьютеры по-другому. Большинство пользователей компьютеров операционной системы Windows 10 постоянно пользуются одним и тем же обеспечением, которые они не намерены изменять на какое-то другое.

В ближайшее будущее выйдет свежее обновление "десятки", пользователям которых придётся несладко, так как многие программы будут работать криво. Все установленные программы полностью удалятся. Американская компания Microsoft заявила о встроенном антивирусе в десятую "винду". Он известен как "Защитник Windows". Эта программа будет удалять всё, что предназначено для стабилизации реестра, обнаружения мусора, дефрагментации и многих других задач. Эксперты компании объяснили внедрение новой функции тем, что пользователи слишком часто устанавливают стороннее программное обеспечение, тем самым портят работу компьютера.


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