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Instagram обеспечит пользователей карусельной рекламой в Stories

Сегодня, 03:30

Международные эксперты не сговариваясь сказали «офигеть!», узнав о новой программе разработчиков Instagram, касающейся трехмернго размещения рекламы в популярной функции Stories. Промо-ролик компании должен, судя по всему, порадовать рекламодателей.

Аналитики спрашивают, не ожидая ответа от менеджеров Instagram, функция, позволяющая втискивать три поста в одну рекламу на Stories, которая ранее была пространством вне коммерции, это нормально? В ответ менеджер по рекламе Instagram EMEA Эми Коул авторитетно ответил. Следите за руками.

Во-первых, инновационный формат Stories позволит создавать мультимедийный сюжет, включающий в себя сценарий, подразделы контента, микширование фото и видео, плюс тематическую группировку. Во-вторых, привлекать потенциального рекламодателя, который за счет трех реклам в одном ролике создаст привлекательность для вашего контента. Как злобно шутят эксперты, "пока пользователя не стошнит".


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