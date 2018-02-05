Instagram обеспечит пользователей карусельной рекламой в Stories

Сегодня, 03:30

Международные эксперты не сговариваясь сказали «офигеть!», узнав о новой программе разработчиков Instagram, касающейся трехмернго размещения рекламы в популярной функции Stories. Промо-ролик компании должен, судя по всему, порадовать рекламодателей.

Аналитики спрашивают, не ожидая ответа от менеджеров Instagram, функция, позволяющая втискивать три поста в одну рекламу на Stories, которая ранее была пространством вне коммерции, это нормально? В ответ менеджер по рекламе Instagram EMEA Эми Коул авторитетно ответил. Следите за руками.

Во-первых, инновационный формат Stories позволит создавать мультимедийный сюжет, включающий в себя сценарий, подразделы контента, микширование фото и видео, плюс тематическую группировку. Во-вторых, привлекать потенциального рекламодателя, который за счет трех реклам в одном ролике создаст привлекательность для вашего контента. Как злобно шутят эксперты, "пока пользователя не стошнит".