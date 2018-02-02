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Пользователи Microsoft Surface Pro 4 «лечат» планшет в морозилке

Вчера, 20:30

Владельцы планшетов Microsoft Surface Pro 4 придумали избавляться от недостатков своего гаджета «народным лекарством». Они лечат его в морозильной камере.

 Дело в том, что данная модель планшета после нескольких месяцев эксплуатации, обретает проблему – мерцание экрана, которую нужно решать в специальных сервис центрах. Однако к тому времени, когда гаджет начинает барахлить, у большинства пользователей заканчивается гарантийный срок и нужно ремонтировать устройство за полную стоимость.

Форумчане специальных сайтов общими усилиями подвели статистику пострадавших от системного недостатка Surface Pro 4. Их оказалось более полутора тысяч только в Москве. Сейчас трудно установить, кому конкретно пришла в голову идея, что мерцание вызвано системной проблемой перегрева устройства. Поставленный диагноз подтвердился, и появилось «лечение» заболевшего планшета. Нужно положить гаджет на двадцать минут в морозильную камеру и мерцание пропадает на ближайшие два часа.

Дилеры уже сообщили производителю о системном недостатке Surface Pro 4 и ждут оперативного ответа.


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