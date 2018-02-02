Мобильные приложения «Аэрофлота» стали распознавать банковские карты

Сегодня, 17:03

Мобильные приложения, которые внедрил «Аэрофлот», стали распознавать банковские карты клиентов. Помимо того, они способны на подобное действие и в отношении документов, предъявляемых пассажирами.

Это новшество стало следствием стремления компании к ускорению процесса покупки билетов на её рейсы. Теперь с помощью карты, перевозчик получил возможность автоматического заполнения информации об имени владельца, номере платёжного документа и сроке окончания его действия.

С настоящего времени информацию об этом уже не придётся заполнять вручную. Данное новшество распространяется и на документ, удостоверяющий личность пассажира. Теперь это также будет происходить в автоматическом режиме.

Системе для того, чтобы распознать все, необходимы ей данные, требуется не больше двух секунд. Данную технологию разработала российская компания. С её помощью можно производить считывание с банковских карточек «Мир» и других, которые имеют высокую степень своей защиты.