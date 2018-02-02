Sony обещает обновлять флагманы ещё два года после покупки

Сегодня, 16:36

Компания Sony пообещала потребителям обновление своих флагманов на протяжении, не менее двух лет. На бюджетные девайсы и субфлагманы данного производителя это распространяться не будет.

Представители Sony сделали официальное заявление, что поддержка их приобретённых флагманских смартфонов будет осуществлять на протяжении, как минимум, двух лет.

Иначе говоря, те, кто приобрели девайсы от данного производителя, будут иметь возможность бесплатного получения новой версии Android на протяжении заявленного периода.

По этому поводу Sony уже сделала заявление. Для клиентов премиальных устройств будет объявлено своеобразное «поощрение». Им будут доступны последние обновления Android на протяжении двух лет после покупки флагманского гаджета этого бренда.

Также сообщается, подобное обновление будет производиться «до последнего». То есть до тех пор, пока новая версия ОС будет адекватно восприниматься новым устройством.

Таким образом, компания Sony стала второй, после Google, которая предложила потребителям своей продукции подобную услугу.

То, что в Android происходят постоянные изменения, часто становится для владельцев устройств с этой ОС настоящей проблемой. Теперь она будет, отчасти, решена. Но не для всех обладателей смартфонов от Sony.