Обновление Android «убивает» популярную модель сматрфонов

Вчера, 21:20

Владельцы Xiaomi Mi A1 стали жаловаться на проблемы в работе смартфона после последнего обновления ОС.

Как известно, смартфоны Xiaomi Mi A1 пользуются популярностью благодаря тому, что они используют чистый Android вместо стандартной оболочки MIUI. Но владельцы этих устройств стали жаловаться на проблемы в работе смартфона после последнего обновления ОС. Они утверждают, что установка обновления Android 8.0 Oreo привела к повышенному потреблению заряда аккумулятора. Теперь смартфон необходимо заряжать несколько раз в сутки.

Другая часть владельцев Xiaomi Mi A1 жалуется на задержку в работе сканера отпечатка пальца. По их словам, заряд смартфон потребляет как обычно.

И третий, проявившийся глюк - внезапная перезагрузка смартфонов.

В компании прокомментировали инцидент и сообщили, что разработчики знают о проблеме и работают над ее устранением. Обещают, что уже в ближайшее время выйдет новое исправленное обновление.