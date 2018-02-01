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Gucci выпустил собственный эмодзи

Вчера, 22:44

Итальянский бренд Gucci выпустил собственный эмодзи. Пользователи могут установить его при помощи официального приложения бренда.

Gucci — первый дом моды, который может похвастаться собственным анимодзи. Для его создания были использованы милые мордашки собак креативного директора бренда Алессандро Микеле породы бостонский терьер. Животных, ставших прототипами живых смайлов, зовут Орсо и Боско.

Эмодзи от Gucci были нарисованы художницей Элен Дауни.

Сообщается, что анимированные смайлики способны петь, говорить, а также повторять больше, чем 50 движений лица человека.

Чтобы скачать эмодзи от Gucci, пользователям необходимо воспользоваться официальным приложением бренда.


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