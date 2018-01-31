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Программисты придумали смешной мессенджер для разряженных смартфонов

Вчера, 23:04

Новый мессенджер для смартфонов способен насмешить до слез владельцев устройств. Приложение Die With Me обеспечит общение при почти полной разрядке гаджета.

Программисты создали уникальный мессенджер для общения владельцев смартфонов. Обычно люди пользуются привычными сервисами, такими как WhatsApp, Viber, Telegram, WeChat, но новая программа Die With Me способна рассмешить каждого. Вся суть работы мессенджера состоит в том, чтобы смартфон был почти полностью разряжен, зарядка более 5% аккумулятора не даст возможности общаться. При этом владельцам программы нужно заплатить еще и деньги за общение.

По описанию нового уникального сервиса Die With Me, пользователи смогут просто общаться в текстовом режиме, без пересылки видеофайлов. При этом, смартфон второго абонента также должен быть разряжен, в противном случае ничего не получится. Установить программу сможет каждый желающий, устройство которого поддерживает Android и iOS.


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