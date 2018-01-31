Amazon обучила Alexa отправлять СМС

Вчера, 20:35

Смарт-колонка Alexa от компании Amazon получила новый функционал, научившись распознавать и выполнять команду отправления SMS-сообщений. Соответствующая голосовая команда была добавлена накануне.

Для того, чтобы начать пользоваться новой опцией, пользователю необходимо скачать и установить на свой смартфон последнюю версию приложения Amazon Alexa в Google Play. В настройках профиля необходимо активировать флажок «отправлять СМС». Далее достаточно отдать определённую голосовую команду помощнику, чтобы он начал записывать продиктованный текст в формате сообщения, после чего определённая фраза активирует механизм отправки сообщения адресату. Также, если у получателя есть смарт-динамик, то он может получить он получить сообщение в мессенджере Alexa.

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