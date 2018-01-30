В обновлении Huawei Honor 7X появится сканер лица

Вчера, 20:30

Менеджеры компании Huawei Technologies Co. Ltd. в начавшемся сезоне решили усовершенствовать Huawei Honor 7X, который вышел на международные рынки менее двух месяцев назад. Разработчики создали обновленную версию программного обеспечения, которая включит функцию распознания лица.

Эксперты сообщают, что данная функция будет находиться в разделе безопасности. Кроме того, новое ПО для Huawei Honor 7X будет поддерживать функцию дополненной реальности. Honor 7X стал пионером в применении экрана 18:9, однако уже в этом сезоне соответствующие параметры будут применены на ряде смартфонов от ведущих производителей.

За два месяца Huawei Honor 7X успел зарекомендовать себя, как надежный смартфон, цена которого полностью соответствует технологическому и функциональному содержанию. Напомним, в начале января на Российском рынке смартфон Honor 6X 4G Phablet стремительно подешевел на 26%, в связи с чем его продажи прогнозируемо возросли.