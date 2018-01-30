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Google и HTC завершили сделку о сотрудничестве на $1,1 млрд

Вчера, 19:54

Всемирно известный производитель смартфонов и планшетов HTC в Тайване сделал официальное заявление, что совершил успешную сделку о сотрудничестве с популярной компанией Google, как стало известно в этот вторник.

Отмечается, что по итогам такой сделки две тысячи сотрудников официально станут частью компании Google. В свою очередь, Google обещает выплатить НТС $1,1 млрд за приобретение авторских прав на дизайн смартфонов, который был разработан компанией.

В пресс-релизе поприветствовали новую талантливую компанию сотрудников, и высказали надежду, что они будут вместе работать над новыми инновациями в ближайшее время. Вице-президент аппаратного обеспечения Google сказал, что скоро новую команду введут в курс дела и обменяются бесценным опытом в нелегкой сфере искусственного интеллекта.


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