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Huawei Pay начнет массово распространяться с России

Вчера, 22:50

Знаменитая компания-производитель смартфонов Huawei и UnionPay International в Китае начнут продвижение бесконтактной платежной системы, которая называется Huawei Pay.

Российская Федерация будет первой страной после Китая, в которой будет введена такая международная система оплаты. Разработчики информируют, для того, чтобы оплатить покупку, нужно будет просто поднести мобильный телефон к терминалу и нужная сумма снимется со счета автоматически. Дальше компания начинает продвижение в других странах Европы. Договор о сотрудничестве компаний на данный момент уже подписан и большинство российских терминалов начнут принимать оплату банковскими картами UnionPay очень скоро.

По многочисленным данным компаний, в России с UnionPay будут работать 85% ныне существующих терминалов оплаты, а это более чем 400 тысяч устройств и более чем четыреста тысяч терминалов оплаты в стране принимают бесконтактные платежи UnionPay Mobile QuickPass. На данный момент в России можно найти такие системы оплаты, как Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay.


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