"Мир Дикого Запада" появится в смартфонах

Вчера, 22:02

"Мир Дикого Запада" — сериал, удостоенный звания "прорыв года". Поклонники по всему миру ждут премьеры второго сезона. А в Warner Brothers Interactive Entertainment занялись созданием мобильной игры по мотивам сериала.

Исходя из информации, представленной на тизер-сайте Westworld, пока еще сложно предположить, в каком именно виде предстанет "Мир Дикого Запада" на смартфонах и планшетах. Но специалисты предполагают, что игрокам будут доступны подготовка "хозяев", населения с искусственным интеллектом и организация "квестов" для гостей парка. И, конечно, ожидаются проблемы с андроидами, выбивающимися из своих сценариев.

Помимо этого, на сайте можно увидеть полную историю Долорес в виде машинного алгоритма.

Разработчики говорят, что проект на данный момент находится на этапе тестирования. В ближайшее время поклонников "Мира Дикого Запада" порадуют более детальной информацией.