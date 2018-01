Эксперты: Взломать PS4 почти невозможно

Вчера, 21:41

Взломать систему игровой платформы Sony PlayStation 4 практически нереально. Этому ряд причин.

Ранее в PS4 нашли уязвимость, после чего удалось взломать консоль. Теперь на приставке можно играть бесплатно в самые разные игры. Специалисты сообщают, что взлом консоли обречен на провал, а причин огромное множество. Все они считаются крайне важными, в связи с чем, спустя несколько месяцев, многие люди об этом быстро забудут и не станут даже вспоминать.

Брешь обнаружили в прошивке PS4, а производитель не дает согласие проводить снижение имеющейся на платформе версии прошивки, а это существенно осложняет процесс взлома. Для игры в онлайн-режиме на приставке должна быть последняя версия прошивки, иначе говоря, после взлома о мультиплеере можно забыть навсегда. Предстоящие к выходу God of War и The Last of Us Part II на PlayStation4 запустить со взломом не выйдет, так как для них требуется новейшее программное обеспечение.

Владельцы консоли со взломом не могут загрузить ни одну современную игру, а играть они имеют возможность только в те проекты, которые совместимы со старым ПО, к тому же на торрент-ресурсах мало игр, доступных для бесплатной загрузки и весят они больше 20 ГБ.