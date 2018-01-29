FaceApp показал, как российские звёзды ТВ будут выглядеть в старости

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Известное приложение FaceApp в последнее время пользуется огромной популярностью. В частности, речь идёт о его знаменитом эффекте «старения» по фотографии. Недавно в интернет попали снимки того, как звёзды российского телевидения будут выглядеть в старости. Делалось это при помощи эффекта «старения».

Если популярные ведущие не будут прибегать к пластической хирургии, то их внешность в старости будут выглядеть так, как показала программа.

В конечном итоге получилось, что Дмитрий Нагиев в пожилом возрасте практически никак не изменится.

Андрея Малахова ждёт похожая участь.

Что касается Ивана Урганта, то он, как показало приложение, измениться до неузнаваемости.

Точно такая же участь, по версии FaceApp, ждёт и Павла Волю.

Неоднозначными получились результаты Семёна Слепакова.

Тине Канделаки, как рассчитала программа, практически не состарится.

Ольга Шелест также, как и её коллега, может и не постареть.

Дмитрий Шепелев может измениться почти до неузнаваемости.

43-летний Гарик Мартиросян свою внешность наоборот, почти не потеряет.

А вот Ксения Бородина в старости будет похожа на типичную бабушку.

По версии приложения, Ксению Собчак время также не пощадит.

А 39-летняя Елена Летучая может сохранить свой внешний вид.

Стоит отметить, что все результаты – не работа специалистов биологов, а просто результат работы программы для смартфона.