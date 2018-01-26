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Apple представила публичную бета-версию iOS 11.3

Вчера, 17:18

Публичную бета-версию iOS 11.3 представила пользователям компания Apple. Теперь протестировать новые возможности очередного обновления смогут не только разработчики, но и рядовые пользователи.

Среди ключевых нововведений iOS 11.3 стоит отметить инструментарий дополненной реальности ARKit 1.5, бизнес-чат Business Chat для прямого общения с компаниями, приложение Messages, обновление программы Health и появление расширенного функционала раздела «Батарея», где можно узнать данные о состоянии аккумулятора. Помимо прочего, в программной аутентификации HomeKit появится возможность добавления поддержки HomeKit, а с помощью технологии Advanced Mobile Location (AML) экстренные службы смогут автоматически узнать место нахождения пользователя в случае, если ему будет угрожать опасность. Установить iOS 11.3 beta можно путём загрузки из Apple Developer Center или обновления «по воздуху».

Ранее мы писали, что Apple запустила iOS 11.2.5 с поддержкой HomePod и новостями Siri.


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