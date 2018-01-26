VistaNews.ru


Обновленный интернет-банкинг появился в Новинкомбанке

Сегодня, 16:00

В Новинкомбанке запустили обновленный интернет-банкинг. Приложение позволит все необходимые для клиента услуги проводить в онлайн-режиме.

Специалисты Новинкомбанка разработали и запустили в работу обновленную версию интернет-банкинга. Это даст клиентам возможность круглосуточно совершать все необходимые операции.

Новый интерфейс даст возможность в упрощенном режиме совершать все необходимые платежи, получать информацию о состоянии своего депозита и платежных карт. Совершать выплату кредитных средств также можно при помощи интернет-банкинга.

Разработчики информируют, что для большего удобства клиентов создано еще и мобильное приложение, которое можно использовать на платформах iOS и Android. Скачать обновленные приложения можно в AppStore и Google Play, для авторизации необходимо ввести логин и пароль, которые направляются на личный номер телефона пользователя. Для упрощенного входа можно использовать короткий код или Touch ID.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.