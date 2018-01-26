Обновленный интернет-банкинг появился в Новинкомбанке

Сегодня, 16:00

В Новинкомбанке запустили обновленный интернет-банкинг. Приложение позволит все необходимые для клиента услуги проводить в онлайн-режиме.

Специалисты Новинкомбанка разработали и запустили в работу обновленную версию интернет-банкинга. Это даст клиентам возможность круглосуточно совершать все необходимые операции.

Новый интерфейс даст возможность в упрощенном режиме совершать все необходимые платежи, получать информацию о состоянии своего депозита и платежных карт. Совершать выплату кредитных средств также можно при помощи интернет-банкинга.

Разработчики информируют, что для большего удобства клиентов создано еще и мобильное приложение, которое можно использовать на платформах iOS и Android. Скачать обновленные приложения можно в AppStore и Google Play, для авторизации необходимо ввести логин и пароль, которые направляются на личный номер телефона пользователя. Для упрощенного входа можно использовать короткий код или Touch ID.