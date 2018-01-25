Apple разрабатывает обновление для iBooks

Вчера, 22:40

Компания Apple работает над обновлением приложения для чтения книг iBooks. Для разработки был привлечен один из руководителей компании Amazon.

Сообщается, что это станет самым масштабным обновлением приложения для электронных книг за последние несколько лет. По информации инсайдеров, обновленная версия iBooks выйдет уже в ближайшие месяцы. Сейчас разработчики тестируют новосозданный раздел «Читается сейчас» и вкладку для аудиокниг. Компания упростила сервер и обновила онлайн-магазин книг, который стал похожим на App Store.

Ранее цифровые книги были основой бизнес-сервера Apple и составляли конкуренцию американской Amazon. Но на них подали в суд, за завышение цен на электронные книги, и Apple выписали штраф на $450 млн. После этого компания полностью перешла на создание Apple Music, App Store и прокат фильмов.