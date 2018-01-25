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В мае Google презентует новую ОС Andoid Pineapple

Сегодня, 16:37

В мае 2018 года Google официально презентует новую операционную систему Android Pineapple. Она будет выполнена в абсолютно новом дизайне и получит уникальные функции.

По официальным данным, IT-гигант представит свою новую ОС в мае текущего года в рамках выставки Google I/O. Указывается, что новая операционная система получит уникальную внешюю оболочку, а также множественное количество уникальных функций. Планируется, что «ананасовая» ОС изначально будет тестироваться и работать исключительно на фирменных гаджетах Pixel, Pixel XL, Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Интересно, что компания Google выбирает исключительно «сладкие» названия для своих ОС. В 2017 году появилось ПО с названием известного бренда печенья «Oreo», а в текущем году ожидается сочный фрукт ананас – «Pineapple».


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