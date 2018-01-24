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В Казани студентам презентовали приложение «фото с Путиным»

Вчера, 19:08

В Казани российским студентам презентовали приложение «фото с Путиным». Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказал Ярослав Попов, участник студенческой делегации из Тюмени.

В Казане организовали Форум неформальных студенческих клубов под названием «Вместе Вперед!». Участниками мероприятия стали студенты из учебных учреждений, расположенных в разных регионах Российской Федерации. Ярослав Попов из Тюмени написал на своей странице в «ВКонтакте», что их делегация привезет на форум очень интересное приложение.

Новинка позволяет любому желающему сфотографироваться в кабинете Владимира Путина, что является новой меткой виртуальной реальности, как отметил тюменский студент. Учитывая популярность государственного лидера и влечение россиян ко всему новому, это приложение станет очень популярным в самые короткие сроки.


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