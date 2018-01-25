Apple запустила iOS 11.2.5 с поддержкой HomePod и новостями Siri

Сегодня, 03:15

Корпорация Apple запустила новое обновление мобильной платформы IOS 11.2.5, которое включает теперь поддержку HomePod и новости Siri, ликвидирует некоторые недочеты.

Теперь устройства смогут поддерживать смарт-колонку HomePod, на нее возможно перенести все свои данные, Apple ID, Apple Music, Siri и настройки Wi-Fi. Помимо этого, для пользователей США, Австралии и Великобритании станет доступно обновление "Новости Siri", которое включает в себя звуковое воспроизведение всех новостей по запросу обладателя устройства. Помимо этого, провели ряд улучшений, например, исправили ошибки в вызовах, где раньше отображались не все звонки и уведомления, они пропадали у iPhone X при разблокировке устройства с помощью Face ID, устранили ошибки в СМС. В новой версии VoiceOver будет сообщать степень заряда AirPod.

Очередное обновление будет доступно для всех iPhone, iPad и iPod touch. Последний адаптер стал уже десятым для iOS 11, который вышел в сентябре прошлого года. Запустили его спустя несколько недель после релиза iOS 11.2.2, с помощью которого была закрыта уязвимость в процессорах Spectre. iOS 11.2.5 для пользователей iOS 11 доступно через приложение настроек, где необходимо просто установить обновления.