VistaNews.ru


Google победил индусов в борьбе за утренние открытки посредством ИИ

Вчера, 20:03

Google победил индусов в борьбе за утренние картинки посредством ИИ. Специалисты компании утверждают, что каждому третьему смартфону в Индии катастрофически не хватает памяти, так как гаджеты содержат большое количество утренних открыток.

Такие изображения постоянно скапливаются и наносят вред работоспособности смартфонов. Как сообщает Google Trends, подобные картинки наиболее часто вбивают в поиске индусы, a их количество постоянно растёт.

Один из пользователей создал специальный сайт, содержащий вышеупомянутые материалы. Как он утверждает, у него уходит 45 минут на ответы на пожелания доброго утра, после чего и сам шлёт свои картинки близким и друзьям. В результате этого разработчики создали приложение Files Go. Оно предлагает пользователям удалить ненужные файлы и этим освободить место не устройстве.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.