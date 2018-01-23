Google победил индусов в борьбе за утренние открытки посредством ИИ

Вчера, 20:03

Google победил индусов в борьбе за утренние картинки посредством ИИ. Специалисты компании утверждают, что каждому третьему смартфону в Индии катастрофически не хватает памяти, так как гаджеты содержат большое количество утренних открыток.

Такие изображения постоянно скапливаются и наносят вред работоспособности смартфонов. Как сообщает Google Trends, подобные картинки наиболее часто вбивают в поиске индусы, a их количество постоянно растёт.

Один из пользователей создал специальный сайт, содержащий вышеупомянутые материалы. Как он утверждает, у него уходит 45 минут на ответы на пожелания доброго утра, после чего и сам шлёт свои картинки близким и друзьям. В результате этого разработчики создали приложение Files Go. Оно предлагает пользователям удалить ненужные файлы и этим освободить место не устройстве.