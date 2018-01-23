VistaNews.ru


Android 8.1 Oreo показывает скорость сети Wi-Fi до подключения

Вчера, 19:34

Компания Google рассказала о новых функциях Android 8.1 Oreo. Так, новинка способна определить и показать скорость сети Wi-Fi до подключения. Эта опция позволит сделать самостоятельный выбор наиболее быстрого Wi-Fi.

В Google презентовали новые удобные опции Android 8.1 Oreo. Новинка самостоятельно способна распознавать скорость получения данных от сетей Wi-Fi. Теперь новый адаптер позволит ранжировать Интернет-доступ к «медленным» (до 1 мб/с), «ОК» (1-5 мб/с) и «быстрым» (5-20 мб/с) Wi-Fi. По мнению представителей Google, Android 8.1 Oreo станет особенно удобным и продуктивным для пользователей, которые используют максимальные ресурсы сети.

К слову, в «Лаборатории Касперского» прокомментировали планы Telegram о запуске блокчейн-платформы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.