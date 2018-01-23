Android 8.1 Oreo показывает скорость сети Wi-Fi до подключения

Вчера, 19:34

Компания Google рассказала о новых функциях Android 8.1 Oreo. Так, новинка способна определить и показать скорость сети Wi-Fi до подключения. Эта опция позволит сделать самостоятельный выбор наиболее быстрого Wi-Fi.

В Google презентовали новые удобные опции Android 8.1 Oreo. Новинка самостоятельно способна распознавать скорость получения данных от сетей Wi-Fi. Теперь новый адаптер позволит ранжировать Интернет-доступ к «медленным» (до 1 мб/с), «ОК» (1-5 мб/с) и «быстрым» (5-20 мб/с) Wi-Fi. По мнению представителей Google, Android 8.1 Oreo станет особенно удобным и продуктивным для пользователей, которые используют максимальные ресурсы сети.

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