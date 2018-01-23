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Wine 3.0 загрузит на смартфонах с Android приложения Windows

Вчера, 18:28

Wine 3.0 даст возможность при помощи смартфонов на Android открывать приложения Windows. Об этом сообщили программисты из CodeWeavers.

Разработчики огласили новость о выходе новой версии элемента виртуализации Wine, которая позволит открывать Windows-программы на мобильных гаджетах, функционирующих на операционной системе Android. Данное приложение способно оперативно работать на таких Android-устройствах, как OnePlus 5T, но плохо загружаться на иных. Лучше всего Wine 3.0 действует на чипсетах x86. В случае, если смартфон оборудован процессором ARM, станут открываться лишь те приложения, которые портатированы на Windows RT.
Новинку на Android-гаджет придется устанавливать самостоятельно, вне зависимости от применяемого процесса в Windows 7 авторы не включили ни одного приложения. Вероятно, также придется присоединить к смартфону клавиатуру Bluetooth, потому как клавиши на дисплее показываются лишь при нажатии на пустые поля.


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