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На 65% совместимых устройств установлена Apple iOS 11

Вчера, 20:43

Компания Apple поспешила сообщить о том, что их операционная система iOS 11 установлена уже на 65% совместимых устройств. Показатели Apple все равно в разы превышают Android.

Стоит обратить внимание на то, что еще около 30% пользователей операционной системой от компании Apple остаются верными предыдущей версии, а если быть точнее, то iOS 10. Существует мнение, что многие владельцы гаджетов от Apple не спешат устанавливать новую систему по причине неисправности предыдущей версии в начале своего действия.


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