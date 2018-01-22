На 65% совместимых устройств установлена Apple iOS 11

Вчера, 20:43

Компания Apple поспешила сообщить о том, что их операционная система iOS 11 установлена уже на 65% совместимых устройств. Показатели Apple все равно в разы превышают Android.

Стоит обратить внимание на то, что еще около 30% пользователей операционной системой от компании Apple остаются верными предыдущей версии, а если быть точнее, то iOS 10. Существует мнение, что многие владельцы гаджетов от Apple не спешат устанавливать новую систему по причине неисправности предыдущей версии в начале своего действия.