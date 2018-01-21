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В метро Шанхая можно будет расплатиться при помощи QR-кода

Сегодня, 04:30

В метро Шанхая можно будет расплатиться при помощи QR-кода. Это связано с тем, что подземка ежедневно принимает по 10 млн пассажиров. Для удобства было решено ввести оплату QR-кодом, а также скидки и акции.

Ранее такую систему оплаты протестировали в двух других мегаполисах Китая – это Пекин и Ханчжоу. Что касается Шанхая, то там на каждой станции метро, которых всего 389, установят специальные турникеты на оплату по QR-коду.

Новая система работает очень просто. Для использования данной услуги нужно установить на свой смартфон фирменное приложение шанхайского метро. Затем при его помощи считать QR-код на турникете. Программа сама спишет средства из главных местных сервисов, которые очень популярны. В прошлом году 10% от всех платежей были совершены именно благодаря таким сервисам.

Однако вытеснить транспортные карты QR-кодами полностью не получится. Первые вместе с картами работают в метро, на паромах, в автобусах и в такси.

Начальник информационного центра шанхайского метро Цзинь Тао сообщает, что QR-коды преобразили жизнь в Китае. Это новый способ оплаты, делающий поездки удобнее. Кроме этого, будут и скидки, при помощи которых можно будет сэкономить в районе доллара.


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