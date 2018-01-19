Пользователи iPhone X тратят на связь больше, чем владельцы других флагманов

Сегодня, 12:05

Аналитики oneFactor подсчитали сколько средств тратят пользователи iPhone X на связь. Выяснилось, что им обходится это в полтора раза больше, чем владельцам предыдущих устройств "яблочной корпорации" Apple.

Таким образом владельцы последнего флагманы растратили на данное средство связи около двух миллионов рублей. При этом средняя стоимость связи Samsung Galaxy Note 8 и iPhone 8 достигла всего 1,1 тысячи рублей.

Такое отличие в показателям вызвано также расходом трафика. Пользователям iPhone он обходится в 11 Гб в месяц, а вот владельцам других флагманов трафик выходит меньше всего 9 Гб. Также большой расход трафика iPhone зафиксирован, когда пользователь находится в роуминге.