Вчера, 23:15

Американская корпорация Apple выпустила шестые бета-версии iOS 11.2.5 и tvOS 11.2.5. Первыми воспользоваться программным обеспечением смогут только зарегистрированные пользователи.

Бета-версии iOS 11.2.5 и tvOS 11.2.5 уже появились на официальном сайте разработчика. Разработчики компании Apple рассказали, что шестые бета-версии iOS 11.2.5 и tvOS 11.2.5 не будут иметь особых отличий от предыдущего программного обеспечения. Главным преимуществом обновлений является устранение возможных багов и недоработок, которые мешали работе смартфонов iPhone.

Разработчики шестых бета-версий iOS сделали удаление недостатков в работе смартфонов главной целью. В предыдущих версиях iOS появилась возможность более расширенно использовать голосового помощника Siri. Пользователи смартфонов от Apple, которые установили новое ПО, могут прослушивать новостные подкасты в реальном времени.