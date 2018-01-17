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Apple выпустила шестые бета-версии iOS 11.2.5 и tvOS 11.2.5

Вчера, 23:15

Американская корпорация Apple выпустила шестые бета-версии iOS 11.2.5 и tvOS 11.2.5. Первыми воспользоваться программным обеспечением смогут только зарегистрированные пользователи.

Бета-версии iOS 11.2.5 и tvOS 11.2.5 уже появились на официальном сайте разработчика. Разработчики компании Apple рассказали, что шестые бета-версии iOS 11.2.5 и tvOS 11.2.5 не будут иметь особых отличий от предыдущего программного обеспечения. Главным преимуществом обновлений является устранение возможных багов и недоработок, которые мешали работе смартфонов iPhone.

Разработчики шестых бета-версий iOS сделали удаление недостатков в работе смартфонов главной целью. В предыдущих версиях iOS появилась возможность более расширенно использовать голосового помощника Siri. Пользователи смартфонов от Apple, которые установили новое ПО, могут прослушивать новостные подкасты в реальном времени.


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